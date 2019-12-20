Источник: жителя Владимирской области задержали за ложное сообщение о падении самолета

ВЛАДИМИР, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Владимирской области, который вечером в пятницу сообщил ложные данные о падении самолета в Судогодском районе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"От местного жителя поступило сообщение в ЕДДС Судогодского района о падении самолета. Обследование местности информацию не подтвердило. Мужчина - в нетрезвом виде, с ним работают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

Дежурный диспетчер ЕДДС подтвердил ТАСС информацию о поступившем звонке. "Позвонил заявитель, сказал, что, возможно, упал самолет. Говорил невнятно, возможно, в состоянии опьянения, жители ничего не видели", - сказал он.

Управление МВД по Владимирской области начало проверку по факту сообщения местного жителя о падении самолета в Судогодском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе полиции. "Сообщение действительно поступило, мероприятия проводились сотрудниками полиции вместе с МЧС по проверке данного сообщения о том, что местный житель видел вспышку некую. По состоянию на данный момент информация не подтвердилась. По факту поступившего сообщения назначена проверка, гражданин установлен, предположительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил собеседник агентства.