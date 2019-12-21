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Путешественник Конюхов открыл выставку своих картин в Ростове-на-Дону

В экспозицию вошло около 30 картин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов в субботу открыл вставку своих художественных работ в Ростове-на-Дону, в экспозиции представлено около 30 картин.

На открытии экспозиции он ответил на вопросы посетителей - большинство касалось путешествий, в том числе последней одиночной экспедиции на весельной лодке "Акрос" от Новой Зеландии до мыса Горн с 6 декабря 2018 года по 9 мая 2019 года. "Я думал, что вы придете и будете смотреть на выставку, на мои работы, а вы смотрите на меня!", - пошутил Конюхов, открывая выставку.

По словам друга путешественника и одного из организаторов выставки Юрия Рязанова, экспозиция, возможно, будет меняться. "Каждая из картин раскрывает его (Конюхова) шире, с каждой картиной мы немного больше узнаем, как о человеке. Здесь представлено 25-30 работ, возможно, мы будем что-то менять, у нас есть еще несколько картин, которые мы хотели бы показать", - сказал Рязанов ТАСС.

Он отметил, что Ростов-на-Дону стал одним из первых городов, где проходит выставка Конюхова. Точный период ее работы пока не определен. "Нас зовут во многие города, например, в Екатеринбург… Мы посмотрим по откликам - чтобы все желающие смогли увидеть [выставку]", - сказал Рязанов.

Конюхов совершил пять одиночных кругосветных плаваний. Он 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи вершинах мира. С 1992 по 1997 год Конюхов покорил Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Винсон, пики Косцюшко и Мак-Кинли.

Теги
РоссияКонюхов, Федор ФилипповичРостовская область
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