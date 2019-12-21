В Северной Осетии открылся Центр народных художественных промыслов

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 декабря. /ТАСС/. Центр народных художественных промыслов открылся во Владикавказе, сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. На выставке представлено порядка 30 работ из дерева, бронзы, керамики, ювелирные украшения.

"Лучшие образцы народного ремесла североосетинских мастеров теперь на единой площадке. Центр народных художественных промыслов сегодня распахнул двери в сердце Владикавказа - проспекте Мира. Здесь умельцы будут представлять свои работы жителям и гостям республики на постоянной основе, также предполагается проведение мастер-классов", - говорится в сообщении.

Задачу создать творческое пространство поставил перед Министерством промышленности и транспорта глава республики Вячеслав Битаров. Был подготовлен дизайн-проект, проведен капремонт здания за счет внебюджетных средств. Руководитель региона считает, что центр станет местом притяжения туристов.

"Открытие этой масштабной торгово-выставочной площадки - важное и знаковое событие для культурной жизни Северной Осетии. Здесь объединены мастера-ремесленники республики, которые смогут презентовать и продавать продукцию на единой площадке. Таким образом, мы хотим поддержать наших умельцев, создать благоприятные условия для возрождения национальных традиций, ведь художественные промыслы испокон веков были частью народного искусства", - сказал Битаров, которого цитирует пресс-служба.