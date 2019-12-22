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Мировой футбол

Фанаты шведского клуба "Мальмё" отпилили нос у статуи футболиста Ибрагимовича

Вандалы также облили скульптуру серебристой краской

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Фанаты шведского "Мальмё" вновь повредили статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. На этот раз им удалось отпилить у бронзового Златана нос, и, кроме того, они облили скульптуру серебристой краской, сообщает в воскресенье телеканал SVT.

"Никаких заявлений нам пока не поступало, но мы получили информацию от представителей общественности, увидевших нанесенный статуе урон, и выедем на место для проверки", - пояснила представитель полиции региона "Юг" Катарина Русин. Полиция не знает, когда именно произошел инцидент.

В конце ноября 38-летний Ибрагимович приобрел четверть акций стокгольмского клуба "Хаммарбю", который является главным соперником "Мальмё". Ибрагимович родился в Мальмё, он является воспитанником одноименного клуба, выступал за взрослую команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в голландский "Аякс".

Акт вандализма против статуи происходит не в первый раз. После инцидентов вокруг скульптуры установили высокую ограду, там дежурил охранник. Квартира Ибрагимовича в центре Стокгольма также подвергалась нападению вандалов.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), Кубки и Суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016). В составе сборной Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Теги
ШвецияМировой футбол
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