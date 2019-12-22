Посол РФ считает, что русофобия в политике Латвии не распространяется на отношения людей

РИГА, 22 декабря. /ТАСС/. Латвия на политическом уровне находится в числе наиболее русофобски настроенных стран, однако в личном общении население балтийской республики подобные настроения не разделяет. Такое мнение высказал в воскресенье посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.

"На политическом уровне, я думаю, всем понятно, что Латвия находится в числе заметно русофобских режимов, - сказал он в эфире радио Baltkom. - Есть такая поговорка: "Хороший сосед лучше дальнего родственника". Но для этого тоже, наверное, нужно пройти какой-то путь".

При этом, по убеждению посла, на человеческом уровне отношения между народами двух стран остаются хорошими. "Отношения между Латвией и Россией существуют, они будут развиваться, я в этом абсолютно уверен, - сказал Лукьянов. - За почти три года работы в Латвии я ни разу не почувствовал к себе, как к россиянину, неуважительного отношения или какой-то агрессии. И я воспринимаю это как норму. Отношения на человеческом уровне не страдают".