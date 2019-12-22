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В ряде районов Мехико объявлен высокий уровень опасности из-за холодов

Температура опустится до 1 градуса выше нуля

МЕХИКО, 23 декабря. /ТАСС/. Высокий - "оранжевый" - уровень опасности объявлен в ряде районов столицы Мексики из-за похолодания. Об этом сообщило в своем Twitter в воскресенье управление по чрезвычайным ситуациям и делам гражданской обороны мегаполиса.

Согласно прогнозам, в понедельник в районах на юге и западе Мехико, где проживают сотни тысяч людей, температура опустится до 1 градуса выше нуля. В некоторых зонах ожидается выпадение ледяного дождя. Власти приступили к раздаче горячей пищи и комплектов одеял нуждающимся. Всем горожанам было рекомендовано одеваться как можно теплее, а при симптомах простудных заболеваний незамедлительно обращаться за врачебной помощью.

К настоящему времени из-за холодов в штатах на севере Мексики погибли как минимум шесть человек, порядка 70 отравились угарным газом или получили ожоги, пытаясь согреть свои дома.

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Мексика
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