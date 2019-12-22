Последняя вахта мостостроителей покинула Крымский мост

"Сегодня со стройки Крымского моста уезжает крайняя вахта. Так получилось, что она выпала на нашу нижегородскую территориальную фирму "Мостоотряд №1". Все - в хорошем настроении. Собираемся, едем. Работы выполнены в полном объеме", - сказал он перед отъездом.

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Бригада из 30 человек выехала из рабочего городка строителей на Таманском полуострове последней. За четыре года работы на Крымском мосту у каждого сотрудника этого мостоотряда было 24 вахты длиной один месяц каждая - это более 8,5 тыс. рабочих часов в дневную или ночную смены (суммарно - один год). Работа завершилась, как и планировалось, в конце декабря. Новый 2020 год мостостроители встретят дома, с семьями. После новогодних праздников приступят к работе на новом объекте.

"Готовы строить дальше. Следующие объекты ждут. Очень здорово то, что все ребята поедут домой в Новый год и получится встретить праздник с семьями. Поэтому у всех хорошее настроение. Ну и, конечно же, хотелось бы пожелать всем жителям нашей необъятной Родины хорошего настроения, новых свершений в Новом году. Всем - счастья и здоровья", - сказал Шеремет. Он работал на стройке Крымского моста с июля 2016 года и до укладки финальных рельсов.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.