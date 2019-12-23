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Водители сэкономили на пароме 28,8 млрд рублей после открытия Крымского моста

По данным инфоцентра объекта, за 19 месяцев мостом воспользовались 8,5 млн водителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Автомобильной частью Крымского моста за 19 месяцев с момента открытия движения воспользовались уже 8,5 млн водителей, автовладельцы и перевозчики сэкономили 28,8 млрд рублей на паромной переправе через Керченский пролив. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре Крымского моста.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено 16 мая 2018 года, а 1 октября того же года было запущено и движение грузовиков. Основным транспортным коридором, связывающим полуостров с материковой частью РФ, ранее была Керченская паромная переправа.

"За 19 месяцев по мосту проехало 8,5 миллионов машин, в том числе 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 млн транспортных средств). С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 млрд рублей". - говорится в сообщении.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной магистралей.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. А 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа.

Теги
РоссияКрым
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