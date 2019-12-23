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Матвиенко ожидает от Роспотребнадзора запрета продажи никотиносодержащих товаров детям

Палата обратится с этим вопросом и к премьер-министру Дмитрию Медведеву, добавила спикер Совета Федерации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает от Роспотребнадзора принятия решения по запрету продажи несовершеннолетним сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции. Об этом спикер заявила на заседании палаты в понедельник.

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Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил постановление с просьбой к правительству РФ приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей.

"Я думаю, что Роспотребнадзор нас услышит и своим решением издаст соответствующие приказы для того, чтобы запретить продажу детям такого рода продукции", - сказала Матвиенко. Спикер надеется, что правительство также оперативно отреагирует на обращение Совфеда и примет постановление о приостановлении торговли этой продукцией. Она добавила, что палата обратится с этим вопросом и к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В постановлении говорится, что органами здравоохранения фиксируется увеличение числа обращений за медпомощью из-за передозировки никотином в связи с потреблением сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции. По информации МВД России, как указано в документе, большая часть подобной продукции производится на территории России, себестоимость одной упаковки в начале производства составляет около 50 рублей, а с увеличением его объемов снижается до 15 рублей. При средней розничной цене 300 рублей за упаковку доход производителей составляет от 550 до 2000%. Таким образом, их производство является выгодным бизнесом, что "позволяет спрогнозировать его расширение".

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В настоящее время законодательство РФ, регулирующее сферу оборота и потребления табачной продукции, не распространяется на указанные в обращении сенаторов товары, поскольку они не содержат в своем составе табак.

Как заявил в пятницу на заседании комитета СФ по социальной политике замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним в России должен распространяться наравне с запретом жевательного и сосательного табака. Согласно российскому законодательству, в стране запрещена продажа несовершеннолетним снюса (жевательного табака) и насвая. Однако, появляются другие некурительные способы потребления никотина, которые не регулируются этим законом, отметил замминистра. Как пояснил ТАСС глава комитета СФ Валерий Рязанский, запрет на продажу несовершеннолетним жевательной и сосательной никотиносодержащей продукции включат в законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным при подготовке документа ко второму чтению.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРязанский, Валерий Владимирович
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