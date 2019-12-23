Матвиенко ожидает от Роспотребнадзора запрета продажи никотиносодержащих товаров детям

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает от Роспотребнадзора принятия решения по запрету продажи несовершеннолетним сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции. Об этом спикер заявила на заседании палаты в понедельник.

Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил постановление с просьбой к правительству РФ приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей.

"Я думаю, что Роспотребнадзор нас услышит и своим решением издаст соответствующие приказы для того, чтобы запретить продажу детям такого рода продукции", - сказала Матвиенко. Спикер надеется, что правительство также оперативно отреагирует на обращение Совфеда и примет постановление о приостановлении торговли этой продукцией. Она добавила, что палата обратится с этим вопросом и к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В постановлении говорится, что органами здравоохранения фиксируется увеличение числа обращений за медпомощью из-за передозировки никотином в связи с потреблением сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции. По информации МВД России, как указано в документе, большая часть подобной продукции производится на территории России, себестоимость одной упаковки в начале производства составляет около 50 рублей, а с увеличением его объемов снижается до 15 рублей. При средней розничной цене 300 рублей за упаковку доход производителей составляет от 550 до 2000%. Таким образом, их производство является выгодным бизнесом, что "позволяет спрогнозировать его расширение".