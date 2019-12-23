Сергей Нарышкин и Ольга Васильева открыли памятник князю Вяземскому в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия памятника поэту, литературному критику, государственному деятелю, первому председателю Русского исторического общества (РИО) князю Петру Вяземскому прошла в понедельник во дворе дома современного Российского исторического общества в Москве. В ней приняли участие председатель РИО, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Сегодня мы открываем памятник первому председателю Императорского Русского исторического общества князю Петру Андреевичу Вяземскому. Вяземский был талантливым человеком, другом Пушкина, Жуковского, поэтом, дипломатом. Он тонко чувствовал свою эпоху и настроения российского общества. Князь Вяземский положил часть души, сердца и знаний в создание Русского исторического общества, о его вкладе говорят архивы общества. Символично, что сегодня памятник первому председателю Русского исторического общества будет стоять во дворе дома современного Российского исторического общества", - сказал Нарышкин.

По его словам, в некоторой степени часть биографии Вяземского можно отождествить с разведывательной работой.

"В XIX веке очень многие культурные и государственные люди в той или иной степени были связаны, как ни странно, с разведывательной деятельностью, в том числе и князь Вяземский. Он в определенный период работал в министерстве финансов, занимал должность директора департамента внешней торговли, и на этом посту собирал различную информацию из разных источников, анализировал ее, что, по сути, является частью разведывательной деятельности", - отметил Нарышкин.

В свою очередь Ольга Васильева напомнила, что князь внес свой вклад и в историю российского образования. "Вяземский был не только первым председателем Русского исторического общества, но и заместителем министра просвещения России, этот удивительный человек был большим просветителем, и вдвойне приятно, что именно его памятник будет находиться здесь. Все взаимосвязано - история, просветительство, история просветительства и образования", - сказала она.

Презентация воскового макета памятника состоялась в июле 2019 года в государственном музее-усадьбе "Остафьево" - "Русский Парнас". Автором бронзовой скульптуры, изображающей первого председателя Русского исторического общества в полный рост, стал Леонид Баранов.