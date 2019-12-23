В Крыму выпустили памятную монету в честь запуска железнодорожного сообщения

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа.

"В канун Нового года и запуска движения по железнодорожной части Крымского моста РНКБ представил памятную монету "Крым современный". На драгоценном изделии изображены все инфраструктурные достижения республики, возведенные за последние пять лет в Крыму: новый терминал Международного аэропорта Симферополь, Крымский мост и федеральная скоростная автомобильная трасса "Таврида", - говорится в сообщении.

Тираж монеты составил 2019 экземпляров, она выполнена из серебра 925-й пробы с использованием технологии лазерного матирования. Контуры монеты повторяют форму Крымского полуострова.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со стопроцентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 20 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,1 млн физических лиц и около 65 тыс. корпоративных клиентов.

О ж/д сообщении

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.