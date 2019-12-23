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Беглов предложил вице-губернатора Митянину на пост детского омбудсмена в Петербурге

Сейчас эту должность занимает Светлана Агапитова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинул кандидатуру вице-губернатора Анны Митяниной на должность уполномоченного по правам ребенка в городе.

"Сегодня я направляю документы в законодательное собрание с предложением рассмотреть вопрос о назначении Митяниной Анны Владимировны уполномоченным по правам ребенка", - сказал Беглов на совещании с членами городского правительства.

Сейчас должность детского омбудсмена занимает Светлана Агапитова, она заняла этот пост в 2009 году, а в 2015 году была избрана повторно. На посту вице-губернатора Анна Митянина курирует социальную сферу в Петербурге.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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