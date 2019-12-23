СФ одобрил закон о закупке лекарств для лечения ряда орфанных заболеваний за счет бюджета

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, расширяющий перечень орфанных (редких) заболеваний, финансирование лечения которых передано на федеральный уровень.

Согласно данному закону, Минздраву передадут полномочия по обеспечению лекарствами больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

По словам одного из разработчиков документа, главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, в России 1518 человек страдают такими заболеваниями, в том числе 255 детей. Затраты на централизованную закупку лекарственных препаратов для этих пациентов, по оценке сенатора, составят около 2 млрд рублей ежегодно. Как добавил Рязанский, в перечне редких заболеваний, лечение которых финансируется за счет регионов, после вступления в силу закона останется еще 17 наименований.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.