Власти Севастополя рассчитывают, что турпоток в город вырастет на 20% благодаря поездам

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя рассчитывают, что запуск пассажирских поездов на Крымский полуостров поможет увеличить турпоток в город не менее чем на 20%. Об этом сообщил журналистам после официального открытия железнодорожной части моста врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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"Я уверен, что как минимум 20% мы получим дополнительно турпотока в Севастополь <...> в предстоящем периоде", - ответил он на вопрос о том, как скажется запуск железнодорожного сообщения на турсфере города.

В понедельник отправился первый поезд в Крым - из Санкт-Петербурга в Севастополь. Развожаев напомнил, что в скором времени планируется открыть маршрут Москва - Севастополь. "Мы долго ждали этого и понимаем, что это состоялось, и первые пассажиры с материка появятся в Севастополе", - добавил он.

В 2017 и 2018 годах рост турпотока в Севастополь составлял около 20%. В прошлом году город посетили свыше 436 тыс. туристов - в эту категорию входят те, кто приехал на несколько дней. Кроме того, город ежегодно посещают миллионы экскурсантов, которые не остаются ночевать на территории Севастополя. В 2019 году ожидается рост по обеим категориям.

Он также отметил, что Севастополь ждет запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

"Для Севастополя это очень важно, мы связываем с грузовым сообщением оживление работы нашего порта морского и уже готовимся к этому", - сказал Развожаев.

Он отметил, что запуск грузового сообщения станет "большим экономическим стимулом". Глава города добавил, что положительно запуск поездов в Крым скажется и на туристической сфере Севастополя.

Из-за санкций ряда стран против предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров объем перевалки грузов в Севастопольском морском порту сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тысяч в 2018 году. Сейчас власти города ищут возможности для развития порта, в первую очередь поднимается вопрос о возобновлении грузового морского сообщения с другими странами - например, с Сирией. Среди направлений, которые рассматриваются для работы Севморпорта, есть туризм, рыболовство.