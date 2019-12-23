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Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в европейской части России в начале недели

По словам и.о. директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, такая погода характерна для середины октября или первой декады апреля

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Погода в европейской части России 23-24 декабря будет аномально теплой, на 12-13 градусов выше нормы, сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На европейской территории России не просто тепло, а экстремально тепло. Поскольку сегодня и завтра температура будет выше обычной климатической на 12-13 градусов, я бы, знаете, такую ассоциацию провел: в первой половине текущей недели погода будет либо как в середине октября, либо как в первой декаде апреля. Именно в апреле максимальная дневная температура - 5-6 градусов… Поэтому, можно сказать, что погода либо на два с половиной месяца отстает, либо на три месяца опережает", - сказал Вильфанд.

По его словам, в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха в ближайшие дни составит 4-6 градусов тепла, в Крыму и на Кубани - до 17 градусов. Такое потепление связано с переносом воздушных масс со Средиземного моря.

Морозы в Сибири

Вильфанд также рассказал, что резкий перепад температуры от аномально теплой до аномально холодной к концу недели ожидается в Западной Сибири.

"Наиболее резкие изменения погоды прогнозируются в Западной Сибири и в Красноярском крае. Если на сегодня и на завтра мы прогнозируем температуру выше нормы на 6 градусов, то уже через пять суток температура будет на 8-10 градусов ниже нормы - вот такой скачок почти на 20 градусов. Та оттепельная погода, которая наблюдается в Новосибирске, в Омске, в Красноярском крае, самом Красноярске, сменится морозами", - сказал он.

По словам Вильфанда, морозы в Новосибирской, Томской, Омской областях будут достигать 30-32 градусов, в Красноярском крае - 30-40 градусов, что существенно ниже нормы.

"Такая холодина после совершенно теплой погоды в начале недели. Связано это с миграцией антициклонов, которые определяют температурный режим в азиатской части страны, и тем фактом, что прекращается доступ воздушных масс из Атлантики. Поэтому температура там так меняется", - пояснил собеседник агентства.

Говоря об опасных погодных явлениях, прогнозируемых в ближайшие два дня, Вильфанд сообщил, что сильный снег, мокрый снег и гололед ожидаются в Карелии и на севере Поволжья. В Татарстане в понедельник и во вторник прогнозируются снег, мокрый снег, ледяной дождь, сильная гололедица. В Амурской области в первой половине недели ожидают морозы до минус 40 градусов, что ниже нормы на 7-10 градусов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский крайТатарстанКарелияКрымКрасноярский крайАмурская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьВильфанд, Роман Менделевич
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