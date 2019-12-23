Путин посетил тепличный комплекс "Зеленый Дом" и выставку сельхозпродукции Адыгеи

ПОСЕЛОК СУПС /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед общением с представителями общественности по сельскохозяйственной тематике посетил тепличный комплекс "Зеленый Дом". Предприятие занимается круглогодичным выращиванием роз в защищенном грунте и сезонным - в открытом грунте. В теплице работают почти 200 сотрудников со средней зарплатой порядка 30 тыс. рублей.

Производство оснащено автоматизированным высокотехнологичным оборудованием и является экологически чистым: здесь установлены современные системы очистки воды и подготовки питательных растворов.

Главу государства провели по производственным цехам, рассказали об особенностях выращивания цветов, а потом показали и саму теплицу, где под ярким освещением на территории нескольких гектаров выращиваются тысячи роз. "Красиво", - оценил Путин.

Президенту продемонстрировали развернутую тут же на предприятии выставку сельхозпродукции, производимой в Адыгее. Там представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас.

Один из выставочных образцов колбасы, лежащих на столе, во время осмотра взял шедший за Путиным полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. "Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин. Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни, колбасу, все прощу", - пошутил президент, перефразировав известное изречение Остапа Бендера.