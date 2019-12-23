Ротенберг: строители Крымского моста оправдали доверие президента

ТАСС, 23 декабря. Крымский мост является народным проектом, и команда строителей, занимавшаяся его сооружением, сумела оправдать доверие президента России Владимира Путина. Об этом заявил Аркадий Ротенберг, который ранее владел компанией "Стройгазмонтаж", выступавшей генподрядчиком строительства.

"Я благодарен нашему президенту за то, что он за это взялся. <...> И мы ему очень благодарны за то, что он доверил его нам, не побоялся, и мы оправдали его доверие и построили этот мост", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ротенберг выразил отдельную благодарность команде строителей, которая трудилась на объекте "и денно и нощно". "Знаете, я бы даже поблагодарил тех, кто не хотел, чтобы был построен этот мост. Они только нам помогали: мы становились более целеустремленными, более нацеленными на результат", - добавил он.

Ротенберг выразил надежду, что Крымский мост станет не последним объектом для строившей его команды профессионалов. "Все, что мы нарабатывали, сегодня дало свой результат. Значит, мы на правильном пути, и я хочу сказать, что это не конец истории, а, наверное, это "в добрый путь". Я думаю, что мы с этой командой еще построим много-много объектов, которые порадуют Россию", - резюмировал он.