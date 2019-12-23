Ученые сообщили, что строительство Крымского моста не нанесло урона Керченскому проливу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Исследования, которые во время строительства Крымского моста проводили специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, показали, что строительные работы не причинили вреда обитающим в этой зоне рыбам и дельфинам. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Ученые на протяжении всего строительства в 2015-2018 годах вели работы по экологическому мониторингу за водными биологическими ресурсами и средой обитания. <…> Строительство не оказало негативного влияния на состояние запасов, миграцию и распределение основных промысловых видов рыб", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в Керченском проливе (вдоль трассы строительства моста), Керченской бухте, около косы Тузла и косы Чушка, в Таманском и Динском заливах, а также на участке захоронения донного грунта в Черном море. По гидрохимическим показателям воды всей исследованной акватории Керченского пролива ученые признали чистыми.

"Биологическое состояние большинства видов рыб оценивается как удовлетворительное. Судя по увеличению популяции традиционных для Черного моря видов рыб - кефали, барабули, ставриды в Азовском море, мост не создает никаких препятствий для их прохода. Взрослые и молодые особи дельфинов по-прежнему появляются и охотятся в этом районе. Строительство моста их не отпугнуло", - отмечается в сообщении.

Данные по экологическому мониторингу, согласно решениям российско-украинской межведомственной комиссии, также передавались украинской стороне.