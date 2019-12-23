Кондратьев: перенос железной дороги от побережья на Кубани позволит расширить пляжи

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Перенос железнодорожного полотна от побережья Черного моря на Кубани, о необходимости которого заявил в понедельник президент России Владимир Путин, позволит расширить пляжи и повысит уровень комфорта отдыха туристов в регионе, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе запуска железнодорожного сообщения с Крымом заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта. Существующая железная дорога, по которой туристы едут в Сочи, проходит вдоль побережья Черного моря.

"То, о чем мы сегодня разговаривали с президентом - перенос железной дороги с побережья, - для Краснодарского края имеет важнейшее значение. Мы каждый год фиксируем увеличение турпотока на наши курорты. Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам - развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной", - сказал глава региона.

Он добавил, что к 2030 году на Кубани ожидается увеличение турпотока до 22 млн отдыхающих в год.

"Безусловно, нужна совсем другая инфраструктура, прежде всего, транспортная. Это не просто ремонт и реконструкция существующих дорог, но и строительство новых автомобильных трасс, развязок, изменение схемы железнодорожного движения", - резюмировал Кондратьев.

Кубань является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре Кондратьев сообщил, что курорты региона с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности края среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. Туристический поток в Сочи в 2019 году остался на уровне 2018 года и составил 6,2 млн человек.