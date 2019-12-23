Дорожники пожаловались в полицию на "Ленэнерго" из-за испорченной дороги в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Представители Управления автомобильных дорог Ленинградской области (ГКУ "Ленавтодор") обратились в полицию с требованием возбудить административное дело в отношении компании "Ленэнерго" ("Россети Ленэнерго") из-за разбитой вездеходами дороги в Кингисеппском районе области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в "Ленавтодоре".

По данным управления, пятикилометровый участок региональной дороги Лужицы - Первое мая, который проходит по Кургальскому заказнику, разрушен в ходе реконструкции электросетей из-за использования тяжелой техники. В самом "Ленэнерго" ТАСС сообщили, что работа их бригад не могла привести к разрушениям.

"По данному факту [разрушенной дороги] подано заявление в полицию", - сказали в управлении автомобильных дорог области.

В дорожном комитете Ленинградской области добавили, что шесть деревень (Выбье, Липово, Курголово, Тисколово, Кайболово и Кирьямо) в Кургальском заказнике остались без связи с "большой землей". В заявлении в полицию (есть в распоряжении ТАСС) сказано, что ПАО "Ленэнерго", не получив у "Ленавтодора" технические требования и письменные разрешения, несанкционированно выполняет работы по реконструкции электросетей. В результате, говорится в заявлении, "Ленавтодору" причинен имущественный вред, поскольку на участке дороги (от 27 до 32 км) повреждены покрытие и откосы земляного полотна, на проезжей части складируются железобетонные опоры, что нарушает безопасности движения. Заявители просят признать "Ленавтодор" потерпевшими по делу об административном правонарушении.

"После прохождения циклона по территории Кингисеппского района произошли многочисленные отключения, связанные с падением деревьев и обрывами проводов. С целью оперативного запитывания потребителей в труднодоступной местности (болота, лесные участки) применялись средства малой механизации, в том числе вездеход "Тингер", который перевозится в фургоне, тяжеловесная техника в данных населенных пунктах филиалом не применяется из-за невозможности ее туда оперативно доставить. Исключительно работа аварийно-восстановительных бригад не могла привести к разрушению грунтового полотна. Реконструкции сетей на данном участке не проводится", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Ленэнерго".

"Россети Ленэнерго" (юридическое наименование - ПАО "Ленэнерго") является одной из крупнейших распределительных сетевых компаний России, обеспечивает электроэнергией Санкт-Петербург и Ленинградскую область.