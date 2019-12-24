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Источник: экс-фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Фомин задержан

По словам собеседника ТАСС, вероятно, задержание связано с тем, что ему хотят оформить административное правонарушение

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве Сергея Фомина. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Сейчас Фомина везут в ОМВД "Пресня". Вероятно, задержание связано с тем, что ему хотят оформить ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации"), по которой ему может грозить наказание вплоть до ареста", - сказал собеседник агентства.

27 июля и 3 августа в центре Москвы были проведены несогласованные протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы. По итогам акций органы правопорядка задержали в общей сложности около 2 тыс. человек. При этом руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применения насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), фигурантами которых стали более 20 человек.

Среди них был и Фомин, которого сначала отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Однако 6 декабря СК РФ прекратил уголовное дело в его отношении. При этом в ведомстве подчеркнули, что в действиях Фомина усматриваются признаки административного правонарушения.

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