Мосгордума выступит с инициативой об изменении закона о хостелах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы предлагают ввести регулирование для посуточной аренды жилья, размещенного в жилых домах столицы. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

С 1 октября 2019 года все хостелы в жилых помещениях оказались под запретом. Перед принятием закона в Мосгордуму поступали многочисленные жалобы жителей, которым мешал шум и антисанитария в расположенных по соседству мини-гостиницах; о необходимости вводить запрет на размещение хостелов в жилых помещениях говорили и в Роспотребнадзоре.

"Правоприменительная практика уже сейчас показывает, что недобросовестные предприниматели ищут лазейки в данном законе: например, некоторые хостелы мимикрируют под обычную посуточную сдачу жилья в аренду без предоставления гостиничных услуг, которая под действие закона не попадает. А именно постояльцы таких квартир часто доставляют множество неприятностей соседям, нарушая санитарно-эпидемиологические нормы. Для того, чтобы бороться именно с такими нелегальными хостелами, необходимо дополнительно вносить изменения в законодательство <...> Московская городская дума готова выступить с соответствующей законодательной инициативой", - сказал Шапошников в рамках круглого стола в Мосгордуме.

Он добавил, что депутаты обсуждают предложение отдельно регулировать посуточную или краткосрочную сдачу в аренду целой квартиры, а также комнат или койко-мест в ней, для этого вида деятельности хотят прописать свои правила. Предлагается предусмотреть, чтобы собственник в обязательном порядке получал разрешение других собственников помещений в жилом доме или в подъезде на сдачу своей квартиры, комнат или спальных мест в краткосрочную аренду. Также рассматривается вариант, при котором собственников таких квартир, как и в случае с хостелами, обяжут переводить их в категорию нежилых помещений.

"Противники таких мер скажут, что в курортных зонах посуточная сдача квартир в наем - это единственный способ существования. Нельзя с этим не согласиться. Поэтому можно рассмотреть вариант передачи полномочий по регулированию этого вопроса на уровень субъектов либо в федеральном законодательстве сделать исключение для таких зон. В любом случае, не делать ничего нельзя, так как тенденция к уходу в тень хостелов, владельцы которых не желают переводить занимаемые помещения в нежилые, по мнению многих экспертов, будет только набирать оборот", - заключил Шапошников.