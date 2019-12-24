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Новый год и Рождество - 2020

Весы и крысы. Что не стоит дарить на Новый год

Участники опроса назвали худшие подарки
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Участники опроса, проведенного среди пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru, рассказали о подарках, которые им не хотелось бы получить на Новый год. В списке лидируют сувениры, символы года (57%), мягкие игрушки (52%), весы и электрические бритвы (по 48% каждый).

При этом большинство респондентов (95%) признались, что им дарят бесполезные подарки, а 9% из них добавили, что всегда избавляются от таких презентов, передаривая кому-нибудь.

Также в ходе исследования выяснилось, что 81% участников опроса Hi-Tech Mail.ru ни разу не брали кредит, чтобы купить подарки к Новому Году.
 

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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