Власти Петербурга отказались от идеи проводить парад в годовщину снятия блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приняли решение не проводить парад 27 января 2020 года - в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). Как сообщил во вторник на заседании в Смольном губернатор Александр Беглов.

"Подготовлен план мероприятий, посвященных годовщинам прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы обсудили его с районными ветеранскими организациями, рассмотрели на координационном совете. Решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу", - сказал Беглов.

Программа будет включать выставку ретро-автомобилей и техники на Дворцовой площади, отметил он. Как ТАСС пояснили в пресс-службе городского комитета по социальной политике, от идеи парада в 2020 году отказались, поскольку годовщина не круглая.

В 2019 году парад состоялся, по Дворцовой площади под звуки военных маршей прошли более 2,5 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств, а также около 80 единиц специальной техники.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.