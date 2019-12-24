{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле в курсе сообщений про увольнение журналистки с Ямала, задавшей вопрос Путину

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это внутренним делом редакции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кремль в курсе истории с увольнением журналистки телерадиокомпании "Ямал-Регион" Алисы Яровской, задавшей вопрос президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 19 декабря, но считают это внутренним делом редакции. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видели эти сообщения, мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение - уволилась ли она сама или она была уволена, но в данном случае это скорее дело редакции", - сказал Песков, комментируя публикации об уходе Яровской из телерадиокомпании. Представитель Кремля отметил, что "никаких других объяснений от этой журналистки" в СМИ не было.

При этом Песков подчеркнул, что на пресс-конференции Путина "задавались любые вопросы и на любые вопросы президент давал свои ответы".

Во время большой пресс-конференции главы государства Яровская спросила президента о возможности федеральной поддержки строительства моста через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе. Путин в ответ заметил, что речь идет о важном инфраструктурном проекте, реализация которого должна быть синхронизирована с развитием инфраструктуры в регионе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
"Яндекс.Новости" будет отключать от своего сервиса СМИ, нарушающие журналистскую этику
В агрегаторе заявили, что стремятся к максимально нейтральной подаче информации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС