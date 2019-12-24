В Кремле в курсе сообщений про увольнение журналистки с Ямала, задавшей вопрос Путину

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кремль в курсе истории с увольнением журналистки телерадиокомпании "Ямал-Регион" Алисы Яровской, задавшей вопрос президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 19 декабря, но считают это внутренним делом редакции. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видели эти сообщения, мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение - уволилась ли она сама или она была уволена, но в данном случае это скорее дело редакции", - сказал Песков, комментируя публикации об уходе Яровской из телерадиокомпании. Представитель Кремля отметил, что "никаких других объяснений от этой журналистки" в СМИ не было.

При этом Песков подчеркнул, что на пресс-конференции Путина "задавались любые вопросы и на любые вопросы президент давал свои ответы".

Во время большой пресс-конференции главы государства Яровская спросила президента о возможности федеральной поддержки строительства моста через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе. Путин в ответ заметил, что речь идет о важном инфраструктурном проекте, реализация которого должна быть синхронизирована с развитием инфраструктуры в регионе.