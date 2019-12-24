В полуфинал конкурса "Лидеры России" вышли более 3,3 тыс. человек

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полуфиналистами конкурса управленцев "Лидеры России" стали более 3,3 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" по итогам заседания наблюдательного совета проекта, который прошел в Москве.

"По итогам всех заочных испытаний в полуфиналы приглашены 3 тыс. 392 уникальных участника. Некоторые конкурсанты выразили желание пройти испытания и в региональном полуфинале, и полуфинале специализаций", - говорится в сообщении.

В этом году в дополнение к основному потоку конкурса были запущены три спецнаправления: "Наука", "Здравоохранение", "Финансы и технологии". По каждой этой специализации в полуфиналы прошло примерно по 330 человек.

"Будет 11 полуфиналов. Из них восемь - региональных (по основному потоку - прим. ТАСС) и три полуфинала специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УрФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций пройдут в Москве в марте", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

Он отметил, что в каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ - здесь приглашено 663 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. "Из 3 тыс. 392 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны", - добавил Комиссаров.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после этого пройдет суперфинал конкурса.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.