Lada XRAY и искусственные цветы. Что россияне чаще всего искали на AliExpress в 2019 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне чаще всего искали на онлайн-площадке AliExpress в 2019 году Lada XRAY, искусственные комнатные растения, pH-метр, платья и сумки, товары для рыбалки, гаджеты для автомобилей и смартфонов. Об этом говорится в исследовании "AliExpress Россия" (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО "Мегафон" и РФПИ) популярных запросов, которые россияне делали на платформе в течение 2019 года.

"По итогам поисковых запросов за год наиболее активными стали следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Екатеринбург", - говорится в сообщении. При этом, если в Москве чаще всего заходили на площадку "любители гаджетов", которые искали на платформе технику, предметы для дизайна интерьера и одежду, то краснодарцы "пытались найти на "AliExpress Россия" машину Lada XRAY [отечественный кроссовер, выпущенный в 2015 году] и прибор pH-метр [прибор, который измеряет уровень кислотности воды и почвы]".

В топ поисковых запросов в Москве вошли зарядные устройства для автомобилей, аксессуары для смартфонов, новогодние украшения и худи. В Краснодаре, занявшем третье место по активности запросов, пользователи также чаще всего желали приобрести внешний жесткий диск, щипцы для завивки ресниц и хлопковые юбки. "В Петербурге платформой активнее пользуются домохозяйки. Наиболее популярными по поиску товарами за год стали искусственные комнатные растения. Кроме того, сервис пользовался популярностью у любителей активного отдыха: в топ попали запросы "подзорная труба", "удочка" и "туристическая сумка".

Всего в 2019 году россияне сделали на площадке "AliExpress Россия" более 550 млн поисковых запросов по всем категориям, которые представлены на платформе. При этом наиболее популярными оказались такие запросы: "сумка женская", "купальник", "серьги", "наушники", "платье". Аналитики также отметили, что поисковые тренды зависели от сезона. Например, зимой российские пользователи ищут товары для хобби и теплую одежду, весной - спортивную одежду, аксессуары и умные гаджеты, летом - одежду и товары для активного отдыха (велосипед и палатка), а осенью покупатели переключаются на новогодние аксессуары.

Самыми активными посетителями и покупателями площадки стали женщины (порядка 60%). Популярные товары среди мужской аудитории площадки - "часы", "удочки", "электроника" и "рюкзак". Наиболее популярными брендами по запросам россиян стали Xiaomi и Apple.

"По результатам этого года видно, что жители нашей страны ориентированы на покупку одежды и аксессуаров. Кроме того, мы видим и изменение представления россиян о нашей площадке: мы больше не сайт для приобретения мелочей, а площадка для поиска и выбора одежды и бытовой электроники", - отметила руководитель онлайн-маркетинга "AliExpress Россия" Анна Мельнова.