Васильева: запрет на использование телефонов в школах положительно сказался на учениках

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ограничение на использование мобильных телефонов во время занятий положительно сказалось на внимании и умственной работоспособности детей, сообщила во вторник глава Минпросвещения России Ольга Васильева в прямом эфире РБК.

По ее словам, в России порядка 18,7 тыс. школ отказались от использования мобильных телефонов в учебном процессе. "Опрос, который провел Роспотребнадзор буквально за короткое время после предложенных нововведений, показал: повысилась внимательность - 74,2% респондентов, повысилась умственная работоспособность школьников - 70%, снизилась тревожность детей, обусловленная потерей телефона, - 68,3%, ожиданием звонка или СМС - 79,2%, повысилась вербальная коммуникация между детьми и педагогами - 50%, увеличился уровень двигательной активности - почти 58%", - сообщила Васильева.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников.