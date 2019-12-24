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Бутина в экспертном совете при омбудсмене РФ займется защитой прав россиян за рубежом

Мария Бутина будет вести направление, связанное с защитой соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мария Бутина стала членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, она будет заниматься защитой прав соотечественников за рубежом. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова на заседании совета во вторник.

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"Разрешите проинформировать о новом члене экспертного совета. Я представляю вам общественного активиста и публициста Бутину Марию Валерьевну. Очень важное направление, которое мы сегодня ведем, связано с защитой соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом. Мы очень надеемся, что Мария Бутина будет вести это направление ", - сказала Москалькова.

Ранее Москалькова говорила, что Бутина будет работать экспертом в одной из рабочих групп при омбудсмене.

Приехавшая в Соединенные Штаты на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения. Сама россиянка 13 декабря 2018 года признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иностранных агентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 года тюрьмы. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения Бутину освободили 25 октября, на следующий день она вернулась на родину.

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Россия
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