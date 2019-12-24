Алгоритмы "Яндекс.Новостей" научили определять самый актуальный заголовок в сюжете

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Служба автоматической обработки и систематизации новостей сервиса "Яндекс.Новости" на основе нейросетей обучила механизм, позволяющий распознавать наиболее актуальные заголовки в одном сюжете. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе агрегатора.

Сервис "Яндекс. Новости" представляет собой агрегатор новостных материалов от СМИ. Он автоматически собирает материалы по одной теме в сюжет, внутри которого алгоритм выбирает заголовок, полнее других описывающий материалы из этого сюжета.

"В случае больших, развивающихся во времени событий очень важно не пропускать момент появления новой важной подробности, которая делает неактуальными предыдущие. В "Яндекс.Новостях" мы, используя нейросетевую архитектуру, построили механизм, который умеет по паре заголовков понимать, отменяет ли один другой", - сказали в компании.

По данным агрегатора, внедренный механизм, сравнив заголовки "Сборная России сравняла счет в матче с Испанией" и "Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира", будет показывать пользователям второй. Подобная функциональность работает пока только на топ-4 сюжетов на главной странице "Яндекса", так как является очень затратной с точки зрения ресурсов операцией.

"Мы планируем внедрить это на всем пространстве сервиса, чтобы пользователи максимально быстро получали актуальную повестку", - пояснили в пресс-службе.