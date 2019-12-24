Брошенной в московской квартире девочке нашли приемную мать

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что у девочки, найденной в марте в захламленной квартире в Москве, появилась приемная мать.

"Уже нашлась приемная мама, достаточно долгое время к ней приходили кандидаты в приемные родители, долго длился отбор, мы решили не давить, все-таки ребенок требует особого внимания. И нашлась такая мама", - сказала она во вторник журналистам на пресс-конференции.

По словам Кузнецовой, мать девочки с психологическим образованием, теперь ребенок "не просто разговаривает, уже поет".

10 марта ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и с признаками истощения. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. Ребенок был направлен на лечение в детскую городскую клиническую больницу им. Башляевой.