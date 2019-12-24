{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге представили проект восстановления колокольни Смольного собора

Обращение в администрацию города с предложением реализовать эти проекты подготовил Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Концепции восстановления колокольни Смольного собора, не завершенной Франческо Бартоломео Растрелли  половине XVIII века, а также возвращения памятника Александру III на площадь Восстания представили в Санкт-Петербурге. Обращение в администрацию города с предложением реализовать эти проекты подготовил Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге, сообщил журналистам представитель фонда Филипп Грибанов.

"Мы начали с того, чтобы сообщить о своем намерении этим заниматься. Мы подготовили обращение в Смольный, мы рассчитываем получить поддержку и со следующего года будем заниматься проработкой, консультациями, совместной работой с профильными комитетами", - сказал Грибанов на пресс-конференции в Санкт-Петербургском информационном центре ТАСС, посвященной восстановлению исторического облика центральной части города.

По его словам, восстановление колокольни Смольного собора, изначально запланированной зодчим Растрелли как венец Смольного ансамбля и не достроенной из-за прекращения финансирования на фоне Семилетней войны, позволит городу обрести новую архитектурную доминанту. Он добавил, что чертежи и макеты этого проекта сохранились в архивах. "Мы изучали мнение экспертного сообщества и ощутили достаточно высокую поддержку в совершенно разных группах, особенно среди деятелей искусства и культуры", - отметил он.

Руководитель архитектурного бюро "Литейная часть - 91" Рафаэль Даянов поддержал реализацию этой концепции. "Это гениальное сооружение, и его надо завершить", - сказал он на пресс-конференции.

Генеральный директор группы компаний "Геореконструкция " Алексей Шашкин сообщил, что на сегодняшний день от объекта остался фундамент и с точки зрения технических аспектов проект, по его мнению, осуществим.

Перенос памятника Александру III

Фонд также выступил с предложением вернуть памятнику императору Александру III на историческое место - площадь Восстания, тем самым переместив его из сада Мраморного дворца. При этом находящийся в настоящее время на площади обелиск "Городу-герою" предлагается переместить на площадь Мужества, которая была задумана в честь Победы в Великой Отечественной войне.

"С точки зрения нахождения самого памятника в саду Мраморного дворца тут все очевидно, потому что там он зажат, его сложно рассмотреть, - сказал Грибанов, напомнив также, что пьедестал памятника был утрачен во время предыдущих его перемещений по городу. - Интересно восстановить и пьедестал, и его историческое место".

Памятник, созданный выдающимся скульптором Паоло Трубецким, был установлен на площади (тогда носившей название Знаменской) в 1909 году. В 1937 году он был перенесен в Михайловский сад, где в 1942 году его засыпали землей и замаскировали от бомбардировок. В 1994 году он был установлен перед входом в Мраморный дворец (относится к комплексу Государственного Русского музея).

По мнению Грибанова, перенос стелы с площади Восстания, где ее установили в 1985 году, на площадь Мужества, дополнит район, где расположены посвященные подвигу ленинградцев проспект Непокоренных и Пискаревское мемориальное кладбище. По его мнению, монумент может стать новым местом для проведения памятных мероприятий ко Дню Победы.

Шашкин, в свою очередь, отметил, что площадь Мужества лишена акцента в виде монумента. По его мнению, перенос стелы позволит "не потерять символ нового времени, символ Победы в войне, и восстановить историческую справедливость на Знаменской площади".

Финансирование реализации этих проектов возьмет на себя Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге, сказал Грибанов. Обращение в городскую администрацию с соответствующими предложениями будет направлено фондом после новогодних праздников, добавил он.

О фонде

Благотворительный фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге образован с целью воссоздания утраченных храмов и восстановления исторического облика города. Фонд организует работы по проектированию, ремонту, реставрации, воссозданию и приспособлению для современного использования культовых сооружений РПЦ. При содействии фондов в городе завершено восстановление церкви Пресвятой Троицы на Октябрьской набережной, идет воссоздание церкви Иконы Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость" (с грошиками) на проспекте Обуховской обороны.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Татарстане сняли запрет на проведение митингов ближе 50 м от зданий госорганов
В регионе также уточнили перечень объектов и территорий, где могут запретить проведение митингов, демонстраций и шествий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС