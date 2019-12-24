В Петербурге представили проект восстановления колокольни Смольного собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Концепции восстановления колокольни Смольного собора, не завершенной Франческо Бартоломео Растрелли половине XVIII века, а также возвращения памятника Александру III на площадь Восстания представили в Санкт-Петербурге. Обращение в администрацию города с предложением реализовать эти проекты подготовил Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге, сообщил журналистам представитель фонда Филипп Грибанов.

"Мы начали с того, чтобы сообщить о своем намерении этим заниматься. Мы подготовили обращение в Смольный, мы рассчитываем получить поддержку и со следующего года будем заниматься проработкой, консультациями, совместной работой с профильными комитетами", - сказал Грибанов на пресс-конференции в Санкт-Петербургском информационном центре ТАСС, посвященной восстановлению исторического облика центральной части города.

По его словам, восстановление колокольни Смольного собора, изначально запланированной зодчим Растрелли как венец Смольного ансамбля и не достроенной из-за прекращения финансирования на фоне Семилетней войны, позволит городу обрести новую архитектурную доминанту. Он добавил, что чертежи и макеты этого проекта сохранились в архивах. "Мы изучали мнение экспертного сообщества и ощутили достаточно высокую поддержку в совершенно разных группах, особенно среди деятелей искусства и культуры", - отметил он.

Руководитель архитектурного бюро "Литейная часть - 91" Рафаэль Даянов поддержал реализацию этой концепции. "Это гениальное сооружение, и его надо завершить", - сказал он на пресс-конференции.

Генеральный директор группы компаний "Геореконструкция " Алексей Шашкин сообщил, что на сегодняшний день от объекта остался фундамент и с точки зрения технических аспектов проект, по его мнению, осуществим.

Перенос памятника Александру III

Фонд также выступил с предложением вернуть памятнику императору Александру III на историческое место - площадь Восстания, тем самым переместив его из сада Мраморного дворца. При этом находящийся в настоящее время на площади обелиск "Городу-герою" предлагается переместить на площадь Мужества, которая была задумана в честь Победы в Великой Отечественной войне.

"С точки зрения нахождения самого памятника в саду Мраморного дворца тут все очевидно, потому что там он зажат, его сложно рассмотреть, - сказал Грибанов, напомнив также, что пьедестал памятника был утрачен во время предыдущих его перемещений по городу. - Интересно восстановить и пьедестал, и его историческое место".

Памятник, созданный выдающимся скульптором Паоло Трубецким, был установлен на площади (тогда носившей название Знаменской) в 1909 году. В 1937 году он был перенесен в Михайловский сад, где в 1942 году его засыпали землей и замаскировали от бомбардировок. В 1994 году он был установлен перед входом в Мраморный дворец (относится к комплексу Государственного Русского музея).

По мнению Грибанова, перенос стелы с площади Восстания, где ее установили в 1985 году, на площадь Мужества, дополнит район, где расположены посвященные подвигу ленинградцев проспект Непокоренных и Пискаревское мемориальное кладбище. По его мнению, монумент может стать новым местом для проведения памятных мероприятий ко Дню Победы.

Шашкин, в свою очередь, отметил, что площадь Мужества лишена акцента в виде монумента. По его мнению, перенос стелы позволит "не потерять символ нового времени, символ Победы в войне, и восстановить историческую справедливость на Знаменской площади".

Финансирование реализации этих проектов возьмет на себя Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге, сказал Грибанов. Обращение в городскую администрацию с соответствующими предложениями будет направлено фондом после новогодних праздников, добавил он.

О фонде

Благотворительный фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге образован с целью воссоздания утраченных храмов и восстановления исторического облика города. Фонд организует работы по проектированию, ремонту, реставрации, воссозданию и приспособлению для современного использования культовых сооружений РПЦ. При содействии фондов в городе завершено восстановление церкви Пресвятой Троицы на Октябрьской набережной, идет воссоздание церкви Иконы Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость" (с грошиками) на проспекте Обуховской обороны.