Власти Карелии выполнят требования бастовавших медиков, создав Центр скорой медпомощи

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 декабря. Власти Карелии рассчитывают выполнить требования специалистов скорой помощи, устраивавших летом итальянскую забастовку (она предполагает отказ от работы сверх нормы), за счет создания для них отдельной организации, сообщили ТАСС во вторник в Минздраве региона.

По данным министерства, распоряжение об учреждении в регионе Центра скорой медицинской помощи подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. На данный момент станция скорой помощи работает на базе больницы скорой медпомощи Петрозаводска.

"Создано самостоятельное медучреждение с отдельным финансированием - Центр скорой медицинской помощи. До этого момента финансирование службы скорой помощи было "размазано" по подразделениям. Количество специалистов и бригад скорой помощи возрастет. Последует увеличение финансирования на 100 млн рублей из регионального бюджета, возрастет и зарплата. Будут решены все проблемные вопросы, которые поднимались медиками в ходе итальянской забастовки", - сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава.

В ближайшее время будут утверждены устав нового учреждения, его штатное расписание, конкретные показатели по увеличению зарплаты, чего, в том числе, добивались участники итальянской забастовки, добавили в Минздраве.

По информации пресс-службы главы Карелии, создание Центра продиктовано необходимостью улучшения качества оказания скорой помощи населению Петрозаводска и близлежащих населенных пунктов Прионежского, Пряжинского и Кондопожского районов. Также он поможет решить проблемы, существующих на петрозаводской станции скорой помощи: высокий коэффициент совместительства, малое количество бригад и их низкая укомплектованность, недостаточные материальное оснащение и уровень зарплаты.

С сентября в больнице скорой медицинской помощи, на базе которой работала станция скорой помощи, продолжалась итальянская забастовка группы фельдшеров и водителей. В октябре власти региона заявили о реорганизации системы экстренной медпомощи и создании республиканского центра скорой медпомощи, автономного от больницы учреждения. В середине декабря медработники заявили о приостановке протестной акции в связи с достижением договоренностей с властями. В начале декабря сообщалось, что Центр скорой помощи должен появиться в Карелии не позднее 1 марта 2020 года.