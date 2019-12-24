Власти Карелии направят федеральный грант в 705 млн рублей на социальную сферу и дороги

ТАСС, 24 декабря. Правительство Карелии направит грант в 705 млн рублей, полученный из федерального бюджета за достижение показателей эффективности, на развитие здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, социальную защиту граждан и дороги. Часть средств будет направлена в муниципалитеты, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

По распоряжению правительства РФ в регионы было направлено суммарно 45 млрд рублей за достижение показателей эффективности. В Карелию поступило 705 млн рублей.

"Пятьдесят млн рублей выделяем на реализацию востребованной программы оказания поддержки семей с детьми в рамках адресной социальной помощи. В этом году впервые на поддержку семей с детьми-инвалидами, многодетным было заложено 20 млн рублей. Решения точечных вопросов подтвердили крайнюю актуальность и необходимость этой программы. Мы и на следующий год в бюджете предусмотрели 20 млн, сейчас добавляем еще 50 млн рублей", - привела пресс-служба слова главы Карелии Артура Парфенчикова.

По его данным, 200 млн рублей будут направлены на развитие системы здравоохранения: на 100 млн закупят медицинское оборудование для создания современной эндоскопической службы на базе больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске. На модернизацию материально-технической базы санаториев "Марциальные воды" и "Белые ключи" планируется израсходовать еще 90 млн, в том числе на строительство газовой котельной в "Марциальных водах". На 10 млн рублей будет построен первый модельный ФАП в деревне Тукса Олонецкого района, где планируется реализовать региональный пилотный проект сельской амбулатории.

На решение муниципальных вопросов районам и городским округам направят 200 млн рублей. Еще 145 млн рублей пойдут на приобретение автобусов в районы и техники для обеспечения качественной уборки региональных дорог, 100 млн рублей - на строительство животноводческих комплексов на базе существующих ферм в Пряже и Ведлозоре, 10 млн рублей - на развитие мужского хора при Карельской государственной филармонии, в том числе на приобретение музыкальных инструментов и организацию гастролей.