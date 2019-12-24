В Москве состоялось вручение первой премии "Лучшие региональные практики"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вручение первой премии "Лучшие региональные практики", которая направлена на выявление наилучших региональных управленческих решений для повышения качества жизни населения, состоялось в Москве при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина заявила, что эксперты института за прошедший год проанализировали более 700 региональных проектов и выбрали победителей по десяти номинациям.

В номинации "Регион возможностей" - это практики отдаленных регионов, победила Сахалинская область за повышение транспортной доступности.

"Все присутствующие здесь знают, что Россия - самая большая страна мира, это наше преимущество. Но иногда это создает транспортные проблемы. Будем работать вместе, чтобы вся наша страна была лучше", - сказал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вручая премию губернатору региона Валерию Лимаренко.

Поддержка семей и пожилых граждан

В номинации лучшая социальная практика в категории "Семья" победила Ленинградская область. Регион выделяет семьям деньги, если они не получили место в детском саду. Размер компенсации составляет 9,5 тыс. рублей.

Глава Минтруда России Максим Топилин, вручая премию победителю напомнил, что в 2012 году президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить местами в детских садах детей от трех до семи лет. "Сегодня мы решаем задачу не только обеспечить местами с трех до семи лет, а уже с полутора до трех лет к 2021 году", - сказал он.

В номинации "Образец для подражания" победила Москва с проектом "Московское долголетие". Проект реализуется с 2018 года и направлен на вовлечение граждан старшего поколения в культурных, образовательных, оздоровительных и других мероприятиях.

В номинации "Серебряный возраст" победила Московская область за внедрение в регионе мобильных бригад помощи пенсионерам. Мобильные бригады оказывают помощь по благоустройству территорий, уборке дома, оказывают консультации по оплате квитанций за ЖКУ, при получении социальных услуг, помогают при необходимости проводить медосмотры.

В номинации "Здоровая нация" победила Оренбургская область за проект "Профосмотр по технологии " Ромашка". Идея заключается в том, что все специалисты ведут прием пациента в одном кабинете, что сокращает время прохождения медосмотра. Проект получил одобрение у населения.

Новые кадры и активное население

В номинации "Новое поколение" победил Санкт-Петербург за организацию конкурса "35 на 35", направленного на обеспечение региона молодыми и перспективными кадрами.

В номинации "Активные граждане" победила Ярославская область за создание комфортной городской среды.

Победителем в номинации "Открытый диалог" за лучшую коммуникативную практику стала Челябинская область за проект "#РазворотТекслера". Идея заключается в том, что глава региона Алексей Текслер заезжает в незапланированные места и рассказывает об этом на своей странице в Instagram.

Победителем в номинации "Вау-эффект" стал проект Мурманской области, который заключается в обеспечении граждан региона доступной рыбой.

В номинации "Регион будущего" - это лучшая практика в управлении регионом, победила Республика Башкортостан с проектом "Тематические часы". Глава республики развивает практику совещаний в новом формате - в начале каждого тематического часа рассматриваются обращения и жалобы граждан.

"Сам этот конкурс и те проекты, которые мы сейчас видим, говорят о том, что всегда самое главное - это интеллект, неравнодушие, управленческие способности лидера и самой команды, и тогда нерешаемых ситуаций не бывает. Всегда можно найти какие-то дополнительные возможности и дополнительные ресурсы для того, чтобы сделать жизнь людей на территории лучше", - сказал в завершение церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.