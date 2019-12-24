В Северной Осетии на повышение зарплат учителей направят 300 млн рублей в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят из республиканского бюджета 300 млн рублей на повышение зарплат в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Предполагаемые изменения позволят повысить базовую гарантированную часть заработной платы педагогических работников. Для реализации постановления из средств регионального бюджета планируется дополнительно направить 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее действующие оклады педагогов Северной Осетии находились в диапазоне от 7200 до 7635 рублей. Новые оклады планируется установить в диапазоне от 12300 до 13840 рублей. Повысится и размер надбавки за наличие квалификационной категории - 2 тыс. рублей за первую, 4 тыс. рублей - за высшую.

Первоначальная ставка учителя будет составлять 13840 рублей (сейчас она равна 7635 рублям), 15840 рублей для учителей первой категории (сейчас - 9162 рубля) и 17840 рублей для учителей высшей категории (сейчас - 10689 рублей).