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Трамп признался, что пока не приготовил рождественский подарок для жены

Президент США при этом отметил, что у него уже есть для нее "очень красивая открытка"

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что пока не приготовил рождественский подарок для своей супруги Меланьи, но у него есть для нее красивая открытка. Об этом он рассказал во вторник, отвечая на вопросы американских военнослужащих во время телеконференции, организованной в его поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда глава Белого дома прибыл на рождественские каникулы.

Один из военных задал американскому лидеру вопрос, что он подарит на праздник своей жене. По его словам, этим интересуются многие его сослуживцы. "Это действительно трудный вопрос", - ответил Трамп, добавив, что пока у него приготовлена для Меланьи "очень красивая открытка".

"Я все еще работаю над рождественским подарком. Осталось еще немного времени. Не так уж много, но время есть", - сказал президент.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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