Первый поезд в среду проедет по Крымскому мосту и прибудет в Севастополь

Первый поезд дальнего следования, который прибудет в Крым, отправился из Санкт-Петербурга днем в понедельник. В это же время с участием президента РФ Владимира Путина официально открылась железнодорожная часть Крымского моста.

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый поезд дальнего следования в ночь на среду проедет по Крымскому мосту, пересечет почти весь Крымский полуостров и утром прибудет в Севастополь. Пассажиров торжественно встретят руководство города и оркестр Черноморского флота.

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20 минут над Керченским проливом

Предполагается, что по самому мосту поезд проедет примерно за 20 минут. От станции Тамань - Пассажирская, последней перед Керченским проливом со стороны Краснодарского края, он отправится в 02:10 мск. Несмотря на то, что проезжать по Крымскому мосту будут глубокой ночью, многие пассажиры спать в это время не собираются.

"Конечно же, все ждут этого момента, когда поезд проедет по Крымскому мосту, и многие об этом говорят. И мы этого тоже ждем с нетерпением", - рассказал ТАСС Юрий Песочников - начальник поезда №7, ходившего из Ленинграда (Петербурга) в Севастополь в 1959 - 2014 гг., пересекая территорию Украины.

Бывший учитель истории, ныне пенсионер Николай Зоренко рассказал журналистам, что также не сможет пропустить этот момент: "Этого сделать невозможно. Очень жду проезда по этому участку, тем более что в это время обычно бодрствую".

Ночью пассажиры смогут полюбоваться арками моста с яркой подсветкой и их отражением в море. Днем - видом на пролив и берега Керчи и Тамани, а также увидеть автомобильную часть Крымского моста, в том числе нарисованное на одной из опор граффити - строителя, держащего на руках рыжего кота Мостика - талисмана стройки.

Встречают с оркестром

Утром, в 7:30 мск, поезд прибудет в Симферополь, а спустя менее чем два часа завершит свой первый маршрут в городе-герое Севастополе. "[В среду] достаточно значимое событие для Севастополя - прибывает первый поезд из Санкт-Петербурга", - отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства, обсуждая подготовку к встрече состава.

Наблюдать за прибытием поезда можно не только с перрона, но и с близлежащих улиц, которые находятся выше уровня железной дороги, и с моста, который проходит над ней.

К прибытию поездов подготовлен и вокзал. Здание, построенное в 1875 году и восстановленное после серьезных повреждений в 1940-е годы, отремонтировано и "максимально приведено к историческому облику". В его интерьерах специально использовали натуральные материалы, а не пластик. Для новогоднего настроения в зале ожидания установили елочку.

На перроне к прибытию первого поезда установят сцену. Пассажиры смогут увидеть выступления участников Большого севастопольского офицерского бала, Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и оркестра штаба Черноморского флота, который исполнит гимн города - песню "Легендарный Севастополь". Также приветствовать их будет глава города.

Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" объявило о бесплатных экскурсиях для пассажиров первого поезда Санкт-Петербург - Севастополь. Предъявив билет на поезд, туристы смогут бесплатно побывать в старинных винных подвалах предприятия. Позднее к акции присоединилась севастопольская винодельня "Золотая Балка", но здесь бесплатные экскурсии 26-31 декабря будут проходить для пассажиров первого поезда, следующего из Москвы в Симферополь.

Событие для полуострова

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. Но после того, как крымчане на референдуме в марте 2014 года проголосовали за воссоединение с Россией, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. Возобновить движение поездов на полуостров стало возможно благодаря запуску железнодорожной части Крымского моста.

Опрошенные ТАСС эксперты и представители местных властей считают, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту уже в следующем году увеличит долю туристов на полуостров, а в перспективе позволит снизить цены на продукты и строительные материалы, оживить строительную отрасль в Крыму и Севастополе. Новые возможности получат и другие транспортные объекты Крыма, например, морские порты, куда теперь легче будет доставлять товары для отправки за рубеж.

Запуск грузового сообщения по железной дороге из Крыма планируется только летом 2020 года, но некоторые компании уже сейчас строят планы. В частности, руководитель "Севастопольского винодельческого завода" Александр Жежель допускает, что возможность отправлять продукцию в другие регионы по железной дороге может понадобиться уже в недалеком будущем.

Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь, и обратно. На лето планируются дополнительные маршруты.