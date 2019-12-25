{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Якутия разработала карты зон затопления в паводки

На подтопляемых территориях планируют ввести запрет на строительство новых домов для предотвращения чрезвычайных ситуаций

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии разработало карты зон затопления республики во время паводка. Впоследствии на подтопляемых территориях введут запрет на строительство новых домов для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Об этом в среду сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо доработать законодательство, чтобы не допустить строительства в подтопляемых районах. Якутия входит в список самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В этом году властям удалось избежать затопления жилых домов.

"Мы разработали картографические материалы согласно данным МЧС, где учли когда-либо затопленные пункты в Якутии. Всего 128 населенных пунктов, которые подвергаются затоплению, карты разработаны по заказу Минэкологии по гидрологическим расчетам и топосъемкам", - сказали в ведомстве.

В министерстве сообщили, что эта работа началась в 2016 году. На сегодняшний день сведения уже направили на согласование в государственный кадастр недвижимости. "Эти данные вносятся в документы кадастровой недвижимости, и в эти зоны войдут особые ограничения использования", - отметили в министерстве. Как пояснили ТАСС, туда может входить запрет строительства новых объектов в зонах, подверженных риску затопления, подтопления, также сведения влияют на планирование работ муниципальных образований по подтоплениям.

На вопрос ТАСС о том, будет ли сотрудничать Якутия с компанией "Космические коммуникации" (входит в Роскосмос), которая анонсировала в декабре совместную деятельность с Якутией для создания карт зон затоплений, в министерстве отметили, что карты уже на данный момент разработаны.

ООО "Космические коммуникации" существует с 2015 года. Компания занимается внедрением сервисов на базе интеграции космических данных для повышения эффективности производственных процессов в различных отраслях экономики. Предполагается, что компания в 2021 году создаст базу данных зон затоплений на территории России, которая позволит ускорить расчеты страховых премий и исключить случаи мошенничества. Система должна охватить 84 региона России.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Студенты ДВФУ будут проходить практику на Улан-Удэнском авиационном заводе
Предприятие возместит стоимость проезда практикантов и обеспечит их жильем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС