Якутия разработала карты зон затопления в паводки

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии разработало карты зон затопления республики во время паводка. Впоследствии на подтопляемых территориях введут запрет на строительство новых домов для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Об этом в среду сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо доработать законодательство, чтобы не допустить строительства в подтопляемых районах. Якутия входит в список самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В этом году властям удалось избежать затопления жилых домов.

"Мы разработали картографические материалы согласно данным МЧС, где учли когда-либо затопленные пункты в Якутии. Всего 128 населенных пунктов, которые подвергаются затоплению, карты разработаны по заказу Минэкологии по гидрологическим расчетам и топосъемкам", - сказали в ведомстве.

В министерстве сообщили, что эта работа началась в 2016 году. На сегодняшний день сведения уже направили на согласование в государственный кадастр недвижимости. "Эти данные вносятся в документы кадастровой недвижимости, и в эти зоны войдут особые ограничения использования", - отметили в министерстве. Как пояснили ТАСС, туда может входить запрет строительства новых объектов в зонах, подверженных риску затопления, подтопления, также сведения влияют на планирование работ муниципальных образований по подтоплениям.

На вопрос ТАСС о том, будет ли сотрудничать Якутия с компанией "Космические коммуникации" (входит в Роскосмос), которая анонсировала в декабре совместную деятельность с Якутией для создания карт зон затоплений, в министерстве отметили, что карты уже на данный момент разработаны.

ООО "Космические коммуникации" существует с 2015 года. Компания занимается внедрением сервисов на базе интеграции космических данных для повышения эффективности производственных процессов в различных отраслях экономики. Предполагается, что компания в 2021 году создаст базу данных зон затоплений на территории России, которая позволит ускорить расчеты страховых премий и исключить случаи мошенничества. Система должна охватить 84 региона России.