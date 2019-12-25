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Первым поездом из Севастополя в Петербург отправятся 361 пассажир

В обратный путь поезд отправится 25 декабря в 15:55 мск

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Первым обратным поездом по Крымскому мосту, который в среду отправится из Севастополя в Санкт-Петербург, поедет 361 пассажир. По пути следования компания рассчитывает заполнить оставшиеся 315 мест, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".

Поезд "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря и прибыл в Севастополь 25 декабря в 09:25 мск, время в пути составило 43 часа 25 минут. В обратный путь поезд по расписанию должен тронуться в 15:55 мск 25 декабря, в Санкт-Петербург он прибудет 27 декабря в 10:20 мск.

"В обратный первый поезд из Севастополя в Санкт-Петербург сядет 361 пассажир. По пути следования планируем достичь полной заполняемости в 676 мест", - сказала собеседница агентства.

Сейчас в Крыму ожидают второй поезд, который также проедет по Крымскому мосту. В 23:45 мск 24 декабря он отправился из Москвы. Его время в пути составит 33 часа 05 минут, в Симферополь он прибудет 26 декабря в 08:50 мск.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.

Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

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РоссияСанкт-ПетербургКрым
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