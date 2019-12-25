Патриарх Кирилл поздравил инославных христиан с Рождеством Христовым

"Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа <…> Прославляя воплотившегося нас ради Господа Иисуса, будем вместе с представителями всех христианских конфессий, различных общественных и государственных организаций, со всеми людьми доброй воли объединять наши усилия для преодоления политических кризисов и нестроений в мире, для помощи тем, кто страдает от вооруженных конфликтов, голода, дискриминации и несправедливости. Желаю вам светлой радости о воплотившемся Спасителе, Божия содействия в вашем служении, а вашей пастве - мира и благоденствия", - говорится в опубликованном в среду поздравлении.

Рождество 25 декабря отмечают Римско-католическая церковь и протестантские деноминации, использующие григорианский календарь. Кроме того, 10 из 15 поместных православных церквей отмечают его в этот день по новоюлианскому календарю, разработанному в 1923 году профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем. В 1924 году на него перешли Константинопольская (кроме монастырей Афона) и Румынская православные церкви, а в 1928 он был введен в Александрийской и Антиохийской. Кроме них 25 декабря Рождество отмечают в Болгарской, Кипрской, Элладской, Албанской церквях, в Православной церкви Чешских земель и Словакии и Православной церкви в Америке.

Польская православная церковь ввела в оборот новоюлианский календарь в 1924 году, однако в 2014 году приняла решение вернуться к юлианскому.