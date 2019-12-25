Суд оштрафовал Русский музей за плохое состояние фондов хранения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал администрацию Русского музея за плохое состояние помещений, протечку потолков и стен в Михайловском дворце, сообщили журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что Русский музей "совершил нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выразившееся в нарушении требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия". Речь идет о протечках на потолках и повреждении стен в фонде рисунка, фонде живописи XX века, фонде хранения рам в главном корпусе Русского музея (Михайловском дворце) в апреле 2019 года.

По данным пресс-службы, представитель музея в суде настаивал на том, что провести ремонт в фонде рисунка невозможно без перепланировки помещений, а этот процесс дорогой и трудозатратный. Он также отметил, что Министерство культуры РФ не выделило денег на такие мероприятия. Суд доводы защитника не принял и назначил штраф в размере 100 тыс. руб.

Русский музей сталкивается с проблемой протекающей крыши уже не первый год. Ранее происходили протечки в дирекции, в нескольких помещениях фондохранилища и в экспозиционных залах. Из пяти музейных зданий самым проблемным является именно Михайловский дворец. В феврале произошли протечки в помещениях верхних этажей Михайловского дворца, где размещены фонды живописи XVIII-XXI веков и древнерусского искусства, в зоне риска оказались несколько экспонатов, в том числе портрет Александра II (1862) работы Ф. М. Рейхерта и четырехчастная икона "Чудеса Богородицы Тихвинской" XVII века. Намокшие экспонаты Русский музей отреставрировал своими силами.

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, учрежденный указом Николая II в 1895 году. Его коллекция включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI века. Главный корпус музея находится в Михайловском дворце на улице Инженерной, который построен по проекту архитектора Карла Росси и является объектом культурного наследия федерального значения.