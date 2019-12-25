Поезд "Таврия" отправился в обратный путь из Севастополя в Санкт-Петербург

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Поезд "Таврия", который первым прибыл в Крым через Керченский пролив, отправился в обратный путь - из Севастополя в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС.

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23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд дальнего следования прошел по нему в ночь на 25 декабря, затем проследовал через весь Крым и в 09:21 мск прибыл в Севастополь.

Как передает корреспондент ТАСС, поезд отправился с вокзала Севастополя в среду в 15:55 по местному времени (время совпадает с московским). Проводники "Таврии" перед отправлением поделились впечатлениями: после двух суток дороги устали, но настроение - замечательное. "Дорога сюда прошла вроде бы хорошо. Жалко только, что в Севастополе времени мало: не погулять. Будем надеяться, что в будущем такая возможность будет", - рассказал проводник Иван Сысоев.

Для жителя Тюмени Геннадия Лазарева запуск поезда стал настоящим путешествием. Он прилетел из-за Урала в Санкт-Петербург, отправился на первом поезде в Крым, полдня погулял по Севастополю - и тем же поездом поехал обратно. "Мне стало очень любопытно [проехать на первом поезде]. Самое сильное впечатление от поездки я получил сегодня утром: в 07:00 на перегоне в чистом поле стояли люди с флагами - специально встречали поезд. Представляете, как для крымчан этот поезд важен? Меня не столько поразила торжественная встреча в Симферополе и Севастополе, сколько такие спонтанные моменты", - рассказал пассажир.

Пассажиры фотографировались на фоне состава, а провожающие с маленькими детьми заходили в вагоны, чтобы показать поезд изнутри. Состав отправился в обратный путь под песню "Прощание славянки".

В новость внесены изменения (16:51 мск) - добавлены подробности.