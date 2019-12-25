В Генпрокуратуре назвали регионы, получившие наибольшее число жалоб

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Прокуроры приняли почти 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, Пермского края, Чечни и Москвы.

"Во исполнение поручения президента РФ в органах прокуратуры РФ 12 декабря проведен седьмой общероссийский день приема граждан. Всего в рамках дня приема приняты 9 тыс. 993 гражданина по всей стране", - сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в этом году было принято на 500 человек больше. Также прокуроры получили 5 тыс. 58 письменных обращений и 381 по интерактивной связи, которая была наиболее востребована в прокуратурах Новосибирской и Нижегородской областей, Москве, Удмуртии, Чечни и Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Непосредственно в центральный аппарат Генпрокуратуры обратились 306 человек. "Лидерами по числу принятых граждан стали прокуратуры Воронежской области - 427 (в 2018 году - 389), Пермского края - 402 (338), Чеченской Республики - 378 (349), Москвы - 369 (347), Архангельской области - 357 (237), - отметили в надзорном ведомстве. - В основном граждане жаловались на нарушения трудового, жилищного, земельного, пенсионного, природоохранного законодательства, неисполнение судебных решений, нарушения в ходе следствия и дознания, законность судебных постановлений по уголовным и гражданским делам".

В частности, жители Башкирии пожаловались на невыплату зарплаты Ищимбайской фабрикой трикотажных изделий 146 работникам на 2 млн рублей. Прокуратура оперативно обратилась в суд и внесла представление главе предприятия. Жительница Абакана (Хакасия) пожаловалась на отказ в обеспечении ее льготным препаратом "Лозартан". По итогам проверки прокурор подал в суд иск о понуждении Минздрава республики обеспечить женщину бесплатным лекарством.

Кроме того, мужчина сообщил в прокуратуру о загрязнении воздуха в Новокуйбышевске вследствие выбросов веществ девяти источников промышленной площадки АО "Новокуйбышевск НПЗ". "При этом у ответственных работников предприятия отсутствовали необходимые документы. В адрес руководителя акционерного общества внесено представление об устранении нарушений закона", - сообщили в надзорном ведомстве. Прокуроры проверят все доводы обращений, по каждому из них будет дана правовая оценка.