Совет по инвестициям Крыма утвердил проект строительства игорной зоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым одобрил проект создания игорной зоны в поселке Кацивели на южном берегу Крыма, который был представлен компанией "Управляющая компания инфраструктурных проектов", сообщила ТАСС в среду заместитель председателя Совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико.

Глава республики Сергей Аксенов 23 декабря сообщил журналистам, что власти Крыма на этой неделе подпишут инвестиционное соглашение по строительству игорной зоны "Золотой берег".

"Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крыма одобрил представленный "Управляющей компанией инфраструктурных проектов" проект по строительству игорной зоны в поселке Кацивели на южном берегу Крыма", - сказала Кивико.

По ее словам, строительство планируется начать в 2020 году. Общая сумма инвестиций составляет 3 млрд рублей, будет создано 25 рабочих мест. ТАСС пока не располагает комментарием компании.

Управляющая компания инфраструктурных проектов (Симферополь) 3 июля 2018 года победила в аукционах по продаже акций трех государственных санаториев: "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри". Акции санатория"Мисхор" были проданы компании за 380,2 млн рублей, "Ай-Петри" - за 416,4 млн рублей и "Дюльбера" - за 702,7 млн рублей.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым подписан еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год. 28 октября 2019 года было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" в поселке Кацивели. Территорию бывшего санатория "Фортуна", в соответствии с требованиями федерального законодательства, вывели за границы Ялты.