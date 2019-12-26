Новый законопроект о такси. Что изменится для водителей и пассажиров?

Службой заказа легкового такси в законопроекте называется компания или индивидуальный предприниматель, который обрабатывает заказы от клиентов и информационно обеспечивает их выполнение. То есть это диспетчерская или агрегатор. Проект предлагает создать реестр служб такси, который будет вести уполномоченный орган в каждом регионе. Только после включения в этот реестр компания может начать работу. Попасть туда просто — достаточно подать извещение, указав, помимо прочего, наименование всех используемых приложений для мобильных устройств.

Кроме того, уполномоченный орган также будет вести реестр легковых такси, в котором будут отображаться все выданные перевозчикам разрешения на таксомоторную деятельность, их срок действия и статус (действительное, аннулированное). Предполагается, что список будет ежедневно обновляться.

С этим реестром каждый день должна сверяться служба такси. Она обязана передавать заказ клиента только тем таксистам, разрешение которых действительно. Все заказы надо будет регистрировать в специальном журнале, хранить информацию полгода, а обрабатывать — с учетом требований закона "О персональных данных". Еще одно требование — ежедневно передавать в уполномоченный орган данные о местоположении и маршрутах следования легковых такси.

Другое важное изменение — вводится солидарная ответственность службы заказа такси (вместе с таксистами — индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами) за реальный ущерб, причиненный жизни, здоровью или багажу пассажира в результате ДТП. Максимальный размер компенсации — до 2 млн рублей. На компенсацию можно не рассчитывать, если ущерб нанесен в результате обстоятельств непреодолимой силы, умысла клиента или если машина была в угоне.