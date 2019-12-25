В полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" вышли 18 иностранцев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Представители Украины, Белоруссии, Казахстана и Израиля вышли в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей восьми зарубежных стран. По шесть участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

По его словам, из российских регионов больше всего в полуфиналы вышло конкурсантов от Москвы (458 человек), Санкт-Петербурга (241 человек) и Свердловской области (143 человек).

Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. По данным организаторов, доля женщин возросла, в первый двух сезона конкурса женщин было около 14%.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса.

В очные полуфиналы вышли более 3,3 тыс. человек. Региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УрФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций пройдут в Москве в марте. Суперфинал конкурса намечен на конец марта.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.