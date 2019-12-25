Путин собрал предпринимателей в царских интерьерах, чтобы поговорить об итогах года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который встречается с представителями деловых кругов и объединений в Кремле накануне Нового года, предложил менее формальный формат общения.

"Я понимаю, что у нас не производственное совещание, мы так не выстраивали нашу работу в прежние годы, все-таки главная цель - встретиться с вами, поздравить с наступающим Новым годом, поблагодарить за совместную работу", - обратился глава государства к бизнесменам. Правда, он заметил, что "без комментариев результатов совместной работы за прошедший год тоже не обойтись".

Президент предложил предпринимателям высказаться "в такой помпезно-официальной обстановке", а затем перейти "в соседний зал, уже в неформальных условиях, без средств массовой информации, без камер [продолжить беседу]". "Это всегда расслабляет и дает возможность говорить откровенно", - объяснил он.

Нынешняя традиционная встреча Путина с предпринимателями проходит в Большом Кремлевском дворце. Как заметил президент, для встречи выбраны "красивые интерьеры, по-настоящему царские". "Ну и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая бы нацелила нас на хороший совместный результат в нашей работе", - считает глава государства.

На встречу к главе государства приглашены 60 представителей деловых кругов РФ. Среди них, например, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, владелец группы компаний "Онэксим" Михаил Прохоров, совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцириев, председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, глава "Транснефти" Николай Токарев, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев и глава РЖД Олег Белозеров.