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ТАСС в спецпроекте проанализировал главные тренды уходящего десятилетия

В рубрикаторе, в частности, представлены такие макротренды, как "шеринг", "урбанизация", "все в цифре", "эко-мышление" и другие
Описание
© ТАСС

МОСКВА. 26 декабря. /ТАСС/. ТАСС подвел итоги уходящего десятилетия в спецпроекте “Сжатые десятые”. Спецпроект организован по принципу онлайн-каталога. 

В рубрикаторе присутствуют восемь больших категорий, макротрендов, которые изменили индивидуальные ценности и привычки в последние годы: "жизнь на сверхскоростях", "шеринг", "урбанизация", "осознанность", "все в цифре", "эко-мышление", "приватность vs публичность", "человек и машина". За ними скрывается более 50 частных трендов, таких как, например, краудсорсинг, криптовалюты, приложения для знакомств или ЗОЖ. 

Следуя логике интернет-каталога, читатель может выбрать, что из этого он считает особенно важным, и готов метафорически “взять в 2020”. Для этого достаточно просто положить этот феномен в корзину. Содержимым своей корзины можно будет поделиться в соцсетях в виде коллажа, собранного на основании сделанного выбора. 

Список трендов разработан совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Команда научных сотрудников ИСИЭЗ не только приняла участие в систематизации явлений, но и поделилась своими размышлениями в формате авторских колонок или подкастов, 15-минутных аудиоинтервью. В подкастах поднимаются вопросы, с которыми сталкивается каждый современный человек. Например, как изменились нормы и практики межличностного общения? Как выжить в "умном" городе? Почему экологическая повестка в России так пока и не стала заметным трендом?

"Мы с удовольствием приняли приглашение ТАСС о кооперации в таком нетривиальном проекте, - рассказал первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. - В результате наших совместных интенсивных дискуссий получился весьма профессиональный обзор перспективных трендов, оказывающих существенное влияние на экономику и общество, да и на жизнь каждого человека. К тому же и сам формат оказался очень привлекательным для фокусировки на самых ключевых вопросах".

Теги
Россия
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