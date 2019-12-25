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Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

Президент России традиционно участвует в предновогоднем товарищеском поединке
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Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который начался в среду вечером на катке на Красной площади.

Глава государства традиционно вышел на лет под 11 номером. Вместе с ним в команде в форме красных цветов выступают, в частности, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и др. Противоборствующая команда играет в белой форме, в ее составе, в частности, тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и др.

В прошлом году аналогичный товарищеский хоккейный матч на Красной площади с участием Путина состоялся 29 декабря.

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